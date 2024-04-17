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SURVIVOR ALL STAR birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıklama yaptı mı? Survivor'da takımlar karışacak mı?

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Survivor All Star 2024 yarışmasında birleşme partisinin tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor All Star'da takımların birleşeceği tarihi henüz açıklamadı. Birleşme partisinden sonra takımların karışması bekleniyor. SURVIVOR ALL STAR birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıklama yaptı mı? Survivor'da takımlar karışacak mı?

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Bayram haftasından önce Acun Ilıcalı yarışmacılara birleşme partisi müjdesini verdi. Acun Ilıcalı, 21 Nisan'da birleşme olacağını söyledi: "Bayramda iletişim ödülü koymadık, bunun sebebi de bayramın hepimiz için çok özel olduğu ve bu yüzden de bütün yarışmacılarımıza mesaj hakkı veriyoruz. 3'er dakika mesajlaşacaksınız, en ayından aile tarafıyla gerçekleştireceksiniz." demişti.

SURVIVOR ALL STAR birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıklama yaptı mı? Survivor'da takımlar karışacak mı?

SURVIVOR'DA TAKIMLAR BİRLEŞECEK Mİ?

Acun Ilıcalı, bu sene Survivor All Star'da takımların birleşeceği tarihi henüz açıklamadı. Birleşme partisinden sonra takımların karışması bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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