4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 23 Nisan Salı?

Survivor All Star yarışmasında haftanın dokunulmazlık oyunları için yarışmacılar parkurda nefes kesen bir mücadele için parkurda ter döküyor. Heyecanlı yarışlar sonrası Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var ve 4. eleme adayı kim oldu sorularının yanıtları araştırıldı.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı da dokunulmazlığı kaybeden mavi takımdan seçildi. Yarışmacılar oylamalarını yaptıktan sonra Acun Ilıcalı yazılan isimleri açıkladı. Oylama sonucuna göre 4 oy alan Damla haftanın 2. eleme adayı olmuştu. Böylece Berna, Damla , Aleyna Survivor eleme potasına gitti.

Kırmızı takımın oyunu kaybetmesinin ardından ada konseyinde en fazla ismi yazılan kadın yarışmacı Aleyna oldu ve haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

4. eleme adayı ise Merve oldu.