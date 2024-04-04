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4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 4 Nisan Perşembe?

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Survivor All Star yarışmasında haftanın dokunulmazlık oyunları için yarışmacılar parkurda nefes kesen bir mücadele için parkurda ter döküyor. Heyecanlı yarışlar sonrası Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var ve 4. eleme adayı kim oldu sorularının yanıtları araştırıldı.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde ilk eleme adayını belirlediler. İlk eleme adayı Hakan oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı kırmızı takımdan Sercan oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı mavi takımdan Poyraz oldu.

4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 4 Nisan Perşembe?

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. eleme adayı Özgür oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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