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Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake Hakkında Yeni Detaylar Paylaşıldı

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Saber Interactive CEO'su Matthew Karch, verdiği son röportajda Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake hakkında önemli detaylar paylaştı. İlk olarak 2021'de duyurulan oyun, geride kalan üç yıl boyunca çok sayıda değişiklikle karşılaştı. Hatta Saber'dan önce, farklı bir stüdyo tarafından geliştiriliyordu.

Star Wars KOTOR Remake ölmedi

CEO Matthew Karch ise Saber Interactive'in Embracer Group'tan ayrılmasının ardından, KOTOR Remake'in haklarını elinde tuttuğunu doğruladı. Konuyla ilgili olarak Karch, "Bu oyunun üzerinde çalıştığımız açık ve net. Basında defalarca yer aldı. Söyleyeceğim şey, oyunun hayatta ve iyi durumda olduğu" dedi.

Karch, oyunla ilgili güvence vermesine rağmen, geliştirme süreci veya çıkış tarihi hakkında ayrıntı paylaşmadı. Embracer CEO'su Lars Wingefors ise bir yatırımcı görüşmesi sırasında, KOTOR Remake'in önünde hala "önemli bir süre" olabileceğini dile getirdi.

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İlk olarak 2021'de duyurulan oyunun, oldukça çalkantılı bir geçmişi bulunuyor. Aspyr'de üç yıl boyunca geliştirildiğini, ardından stüdyodan alındığını biliyoruz. Bu süreçte Saber Interactive'a transfer edildi, ancak bir süre boyunca beklemeye alındı.

Saber Interactive'in Embracer Group'tan ayrılması ise KOTOR Remake için iyi haberleri beraberinde getiriyor. KOTOR'un hala geliştirilmekte olduğunu söylense de, yakın gelecekte çıkması olası değil gibi duruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Star Wars KOTOR iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz Star Wars için ümitli misiniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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