Bodrum'a Star Legend isimli kruvaziyer geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Star Legend isimli kruvaziyer, 180 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 180 yolcu, 199 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezini gezdi, işletmelerden alış veriş yaptı. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA