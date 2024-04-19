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Bodrum'a Star Legend isimli kruvaziyer geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı Star Legend isimli kruvaziyer gemisi, 180 yolcuyla geldi. Yolcular ilçe merkezini gezdi ve alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Star Legend isimli kruvaziyer, 180 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 180 yolcu, 199 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezini gezdi, işletmelerden alış veriş yaptı. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Alışveriş Bahamalar Bodrum Muğla Star Denizcilik Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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