Survivor Poyraz elendi mi? Survivor Poyraz kimdir, hangi yıllar yarıştı? soruları merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme gecesi yaşandı. Survivor Poyraz elendi mi? Survivor Poyraz kimdir, hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR POYRAZ ELENDİ Mİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Poyraz, Hakan, Özgür ve Sercan arasında yapılan eleme düellosunda veda eden isim Poyraz oldu. Poyraz elenince gözyaşlarına boğulurken sevgilisi Yasmin Erbil'den de yorum gecikmedi.

YASMİN'DEN SEVGİLİSİNE DESTEK

Uzun süredir Poyraz'la aşk yaşayan ve yarışmayı bir an olsun kaçırmadan takip eden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, düellonun sonunda sevgilisinin elendiğini görünce Instagram hesabından romantik bir pozlarını yayınlayarak "Benim şampiyonum" notunu yazdı.

Sevgilisine olan aşkıyla dikkatleri üzerine çeken Poyraz da sık sık yarışmada kazandığı sayıları Yasmin Erbil'e armağan ediyordu.

POYRAZ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Düellonun sonunda yarışmada veda eden ve gözyaşlarına hakim olamayan Poyraz, şunları söyledi: Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olmayan Poyraz, şunları söyledi: "Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum, idrak edemiyorum şuan olup biteni. Hakan'ı çok tebrik ediyorum, Sercan keza. Sercan beni darmaduman etti, sorumlusu Sercan. Zaten iyi değildim, mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyorum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi sürekli düzeltmeye çalışıyordum, kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da arkadaşlarıma da bu yüzden bunun ısrarını yaptım. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım."

"Böyle bir ateşlenmeye hırslanmaya gerçek Survivor'ı tatmaya düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime de çok güveniyordum açıkçası. Sercan'la iddialaşmalarımız meydan okumalarımız... Kendime olan güvenim tamdı ve yeneceğime de inanıyordum. Olmadı büyük konuştum büyük patladım. Büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha büyük olduğunu düşünüyordum, hedeflerim büyüktü. Sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı. Bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma da inanıyordum. Olmadı yapamadım başarısız oldum. Özellikle ailemden dostlarımdan çok özür diliyorum. Seda beni uzun bir süre affetmeyecektir, Damla da öyledir. Ben onlardan beni yazmalarını istedim zorla yaptım bunu. Onlar da bana olan saygısından sevgisinden güven duygularından dolayı istediğimi verdiler bana. Onlar için de kötü oldu, takımda olup onlara destek olamayacağım için de üzgünüm. Teşekkür ederim."

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan Poyraz 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.

2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.