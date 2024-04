Star Wars Outlaws'un çıkış tarihi açıklandı

Geçtiğimiz günlerde fragman duyurusunu yapan Ubisoft, dün akşam Star Wars Outlaws'un yeni fragmanını yayınladı. Fragmanda oyunun hikayesine değinilirken piyasaya sürüleceği tarih de açıklandı.

YENİ OYUN AĞUSTOS'TA GELECEK

Ubisoft'un YouTube hesabında yayınladığı yeni resmi hikaye fragmanı ile oyunun 30 Ağustos 2024'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC kullanıcıları için piyasaya sürüleceği açıklandı. Ayrıca oyunu Gold veya Ultimate Edition ile ön sipariş veren kullanıcılar ise Star Wars Outlaws'u 3 gün önceden oynamaya başlayabilecek.

STAR WARS OYUNLARI GELİŞTİRİLİYOR

Star Wars Outlaws, Lucasfilm Games kapsamında geliştirilmekte olan Star Wars projesinden yalnızca biri. Geliştirici Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Survivor'ın devamı ve isimsiz bir Star Wars strateji oyunu üzerinde çalışıyor.

STAR WARS OUTLAWS HAKKINDA

Star Wars Outlaws'a son bakış , Zerek Besh, Pikes, Crimson Dawn ve Hutts gibi suç örgütlerinin savaşta bir galaksinin ödüllerini topladığı Star Wars evreninin "yeraltı dünyası için altın çağını" anlatıyor. Ayrıca Jabba the Hutt'la karşılaşmanın yanı sıra seriye yeni katılan kahramanlar ve kötü adamlar da dahil olmak üzere birkaç tanıdık karakter vaat ediyor.

The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi'daki olayların arasında geçen, ilk açık dünya Star Wars oyununu deneyimleyebileceğiniz Star Wars Outlaws'ta galaksinin dört bir yanındaki birbirinden ikonik ve yeni gezegeni keşfedin. Özgürlüğünün peşinde koşan ve yeni bir hayata başlamanın yollarını arayan, yükselen bir yıldız olan Kay Vess ve yoldaşı Nix ile tüm riskleri göze alarak galaksinin en çok arananları arasındaki yerinizi alın. Savaşarak, çalarak ve kurnazlık yaparak galaksinin suç örgütlerini alt edin.