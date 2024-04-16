Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

MAÇ 18 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK

Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ilk turda rakibine 3-2 mağlup oldu. Avrupa'da deplasman golü kuralı kalktığından Fenerbahçe'ye tur için iki farklı galibiyet yetecek. Sarı- lacivertliler tek farklı galibiyet alması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Olympiakos her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan takım olacak.

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

Survivor 2024 Acun Ilıcalı Fenerbahçe Star Tv8 Spor Haberler

Bakmadan Geçme

17 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akrep yenir mi? Akrep yemek helal mi, haram mı? DİYANET AÇIKLADI Servet Yardımcı hangi takımlı, Servet Yardımcıkimdir? Fatih Sultan Mehmet kardeşlerini öldürdü mü? Erdoğan'dan öğretmen ataması son dakika açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman, kaç tane, hangi branşlarda yapılacak? Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Borussia Dortmund Atletico Madrid maçı CANLI izle! 16 Nisan Dortmund A.Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? NO Pelicans LA Lakers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans LA Lakers maçı Sacramento Kings GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Barcelona PSG maçı CANLI izle! 16 Nisan Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 16 Nisan EXXEN spor canlı izle!
500

Yorumlar (1)

Muhammet Fatih Sari:

Adam Adam??

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title