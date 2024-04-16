Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

MAÇ 18 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK

Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ilk turda rakibine 3-2 mağlup oldu. Avrupa'da deplasman golü kuralı kalktığından Fenerbahçe'ye tur için iki farklı galibiyet yetecek. Sarı- lacivertliler tek farklı galibiyet alması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Olympiakos her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan takım olacak.