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Survivor 2024 All Star'da eleme heyecanı yaşandı

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Survivor 2024 All Star'ın eleme heyecanı geride kaldı. 4 adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Aysu'nun vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.

ELENMEKTEN KAÇAMADI

Yarışmacılardan Poyraz, Hakan, Sercan ve Özgür eleme adayı olarak bu haftanın düellolarında yarıştı. İlk turda kırmızı takım yarışmacıları Sercan ve Özgür potafan çıkmayı başardı. İkinci turda yarışan Hakan ve Poyraz'dan adaya veda eden isim Poyraz oldu.

Poyraz ilk atış bölümünde Hakan'ın gerisine düşünce parkuru yarıda bıraktı. Takım arkadaşları Poyraz'ın elenmesine hem çok şşaırdı hem de çok üzüldü. Sercan'a 5-0 yenilerek Hakan'la ikinci tura kalan Poyraz 5-3'lük skorla bu turda da kaybederek elendi.

Survivor All Starda beklenmedik veda Nagihan duygusal anlar yaşadı

'BÜYÜK KONUŞTUM, BÜYÜK PATLADIM'

Poyraz, "Beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum şu an olup biteni. Hakan'ı tebrik ediyorum. Sercan bir kere beni darmaduman etti. Mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyordum.

Survivor All Starda beklenmedik veda Nagihan duygusal anlar yaşadıToparlamaya çalışıyordum kendimi, kafamı buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da böyle bir ateşlenmeye, hırslanmaya, gerçek Survivor'ı, bu düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı.

Kendime olan güvenim tamdı ama olmadı. Büyük konuştum, büyük patladım." dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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