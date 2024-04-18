SURVIVOR YAMAN KİMDİR? Survivor All Star Yaman Keleş kaç yaşında, nereli?

Survivor All Star 2024 yarışmasının iddialı isimlerinden Yaman Keleş hakkında merak edilenler artıyor. Yaman Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yaman Keleş, Survivor All Star 2024 yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri. Yaman'ın hayatı, kariyeri ve Survivor'daki performansı hakkında detaylar izleyicilerin ilgisini çekiyor.

SURVIVOR YAMAN KİMDİR?

Yaman Keleş, 1995 yılında İstanbul Arnavutköy'de dünyaya geldi. Babasıyla birlikte atölyesinde esnaflık yapıyor. 3 yaşında başlayan hikayesini anlatan Yaman Keleş, kekemelik sorunu olduğundan 18 yıl boyunca sustuğunu, artık Survivor ile kendini ifade etmek istediğini söyledi.

SURVIVOR'DA YAMAN MI ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yaman, Özgür, Yunus Emre ve Batuhan arasında eleme düellosu yaşandı.

YAMAN VEDA EDERKEN NE SÖYLEDİ?

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Yaman, "Ben sizi izleyerek büyüdüm, hayalim Survivor'a gelmekti" diyerek Atakan ve Hilmi Cem'e sarıldı. Herkesle vedalaşan Yaman, "Ben gidiyorum şimdi vallahi. Çok alışmıştım. Vallahi çok alışmıştım. Bana aile gibi oldunuz. Hayatımın en güzel günlerini burada yaşadım. Yıllardır Survivor'ı izliyorum, burada da izlediğim büyük insanlar var. Hepsi çok iyi, bu isimleri hayal ederek buraya geldim ben. Survivor olmadan All Star oldum. Saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin" dedi.

Yaman'ın Ogeday'a söylediği, "Herkesin şampiyonu sensin" sözleri ise eleme gecesine damga vurdu.