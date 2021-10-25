"Konya Kitap Günleri" 802 bin 104 ziyaretçi ağırladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Kitap Günleri", 10 gün boyunca 802 bin 104 ziyaretçi ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 15-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, ziyaretçilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Kitap Günleri"nin her yıl daha da büyüyerek kitapseverlerle buluştuğunu belirtti.

Altay, 2019 yılındaki Konya Kitap Günleri'nde yarım milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Konya rekoru kırıldığını, bu yıl rekorun daha da geliştirilerek 802 bin 104 ziyaretçiyi Kitap Günleri'nde ağırladıklarını ifade etti.

Bir milyondan fazla kitap, 250 yayınevi ve 450 yazar ile gerçekleştirilen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Altay, şunları kaydetti:

"Konya okuyor diyerek çıktığımız yolda bu başarıya ortak olan tüm yayıncılarımıza, yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin farklı şehirlerinden etkinliklere katılan başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm ziyaretçilerimize ve Konyalı hemşerilerime de canı gönülden teşekkür ederim."

Ayrıca açıklamada, etkinlikle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Konya Kitap Günleri'nin son gününde tarihçi İlber Ortaylı'nın söyleşisi yoğun ilgi gördü. Salona sığmayan program Selçuklu Kongre Merkezi'nin otoparkında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Son gün etkinlikleri kapsamında tarihçi Ahmet Şimşirgil, psikiyatrist Erol Göka gerçekleştirdikleri söyleşilerle okurlarıyla buluştu. Sevilen radyocu Talha Bora Öge de okuduğu şiirlerle büyük beğeni topladı. Ayrıca son gün Sevil Atasoy, Mücahit Küçükyılmaz, Osman Sungur Yeken de okurlarıyla buluştu."