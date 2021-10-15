İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ' 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı' - Haberler
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: " 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandığını açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandığını açıkladı. Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandı. Yaş gruplarına göre aşı oranları: 20-24 1. doz yüzde 78 2. doz yüzde 62.2. 25- 29 1.doz yüzde 75 2.doz yüzde 60.1. 30- 34 1.doz yüzde 76.5, 2.doz yüzde 63.4 Covid19 ile mücadelede Aşı en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Haber: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ' 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı' - Haberler
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