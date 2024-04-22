Üye Girişi
Haberler

Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu havadan görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının ardından 30 bina tahliye edilmiş, 114 vatandaş otellere ve akrabalarının yanına yerleştirilmişti. Olay yerine gelen vatandaşların bekleyişi sürerken, heyelan bölgesinin son durumu havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının ardından 30 bina tahliye edilmiş, 114 vatandaş otellere ve akrabalarının yanına yerleştirilmişti. Olay yerine gelen vatandaşların bekleyişi sürerken, heyelan bölgesinin son durumu havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'da cuma akşamı meydana gelen toprak kaymasında 30 bina tahliye edilmiş, tahliye edilen evlerde yaşayan 114 vatandaş otellere ve akrabalarının yanlarına yerleştirilmişti. Olay yerine ulaşan zabıta ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi almıştı. Zaman zaman olay yerine gelen vatandaşların bekleyişi ise sürüyor. Evlerin etrafının güvenlik şeridiyle çekildiği görülürken, önlem çerçevesinde evlerin doğal gaz ve elektriğinin kesildiği öğrenildi. Heyelan bölgesinin son durumu ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Doğal Afetler İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss kime ait? Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yağmur Taktaş kimdir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title