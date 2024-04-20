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Gaziosmanpaşa'da yaşanan toprak kayması kamerada

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Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgedeki 30 bina ve 114 kişi tahliye edildi. Toprak kaymasının yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da yaşanan toprak kayması kamerada

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgedeki 30 bina ve 114 kişi tahliye edildi. Toprak kaymasının yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu 30 bina ve 114 kişi tahliye edilmişti. Toprak kaymasının yaşandığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Cep Telefonu Doğal Afetler İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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