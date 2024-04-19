23 Nisan'da İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00-17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan 2024 Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00 - 17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi, Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak, Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren

Hamidiye Suyu Sokak Kesişimine Kadar Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak, Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak, Kısmet Sokak girişinden itibaren Lati Lokum Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın 1 Sokak, Mithat Paşa Caddesi girişinden itibaren Örnek Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Alternatif Güzergahlar:

Silahşör Caddesi

Harzemşah Sokak

Doktor Şevket Bey Sokak

Opr. Raif Bey Sokak

Talimhane Sokak

Hilal Sokak

Kısmet Sokak

Mithatpaşa Caddesi

Örnek Sokak. - İSTANBUL