23 Nisan'da İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
İstanbul Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00-17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan 2024 Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00 - 17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.
Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi, Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak, Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren
Hamidiye Suyu Sokak Kesişimine Kadar Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak, Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak, Kısmet Sokak girişinden itibaren Lati Lokum Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın 1 Sokak, Mithat Paşa Caddesi girişinden itibaren Örnek Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
Alternatif Güzergahlar:
Silahşör Caddesi
Harzemşah Sokak
Doktor Şevket Bey Sokak
Opr. Raif Bey Sokak
Talimhane Sokak
Hilal Sokak
Kısmet Sokak
Mithatpaşa Caddesi
Örnek Sokak. - İSTANBUL