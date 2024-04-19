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Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: 3 Gecekondu Kullanılamaz Hale Geldi

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Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde Bahadır Sokak üzerinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 14 gecekondu etkilendi. 3 gecekondu kullanılamaz hale gelirken, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada olay yerine AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Gaziosmanpaşa'da bir sokak üzerinde toprak kayması meydana geldi. Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenirken, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi, 70 kişi de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak üzerinde akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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