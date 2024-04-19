Ambarlı Liman Yolu'nda Metrelerce Tır Kuyruğu Oluştu

Ambarlı Liman Yolu'nda akşam saatlerinde metrelerce tır kuyruğu oluştu. Tır sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken, oluşan kuyruk dron ile havadan görüntülendi.

Ambarlı Liman Yolu'nda dün gece saatlerinde ve bugün akşam tır kuyruğu oluştu. Durma noktasına gelen trafikte uzun süre bekleyen tır sürücüleri, korna çalarak duruma tepki gösterdi. Tır yoğunluğu nedeniyle bölgede evine ulaşmaya çalışanlar da zor anlar yaşarken, aynı trafiğin defalarca kez oluştuğu öğrenildi. Yaşanan tır yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL