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İstanbul'daki baraj doluluk oranları yükseldi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte baraj doluluk oranlarının yüzde 82,58'e çıktığını açıkladı. Şu anda İstanbul barajlarında 717 milyon 317 bin metreküp su bulunuyor.

(İSTANBUL)- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, "Bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte baraj doluluk oranları yüzde 82,58 ile 10 yıllık ortalamanın üzerine çıkmıştır. Barajlarımızda halen 717 milyon 317 bin metreküp su mevcut" açıklamasını yaptı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, kentteki barajların ve mevcut suyun son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Başa, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, "Bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte baraj doluluk oranları yüzde 82,58 ile 10 yıllık ortalamanın üzerine çıkmıştır. Barajlarımızda halen 717 milyon 317 bin metreküp su mevcut. Günlük tüketimde artış trendinin devam ettiğini dikkate alarak doluluk oranlarına bakmadan suyumuzu dikkatli kullanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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