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İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

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İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkındaki bir araç bilinmeyen bir nedenle yandı. Çıkan yangının dumanı alışveriş merkezine dolarken, vatandaşlar tahliye edildi.

İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

İSTANBUL - İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkındaki bir araç bilinmeyen bir nedenle yandı. Çıkan yangının dumanı alışveriş merkezine dolarken, vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkında meydana geldi. Otopark içerisindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yangının dumanı, alışveriş merkezinin içerisine doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tedbir amacıyla alışveriş merkezinden tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alışveriş Olaylar İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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