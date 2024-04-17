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Beyoğlu'nda Askeri Üniforma Görüntüsü ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşletme sahibi, işletme müdürü ve görüntülerdeki kişi adli işlem başlatıldı.

Beyoğlu'nda Askeri üniforma görüntüsü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçti. Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.'ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J., olduğu tespit edildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K., işletme müdürü A.G., ve görüntülerdeki askeri üniformalı Y.J., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "16.04.2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan ve "İstanbul'da yabancı bir şahsa ait lüks restaurantta, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar" ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve T.C. vatandaşı A.K.'ye ait olduğu belirlenmiştir. Videoda yer alan kişinin, işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili, işletme sahibi A.K., işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I., A.R.,H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınırdışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği işyerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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