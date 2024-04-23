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Güngören'de bir apartmana ateş açıldı

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İstanbul Güngören'de bir apartmana kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güngören'de bir apartmana ateş açıldı

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de bir apartmana kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kapüşonlu 2 kişiden biri bir binaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu apartmanda bulunan 3 dairenin camları kırılırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede sokakta 13 adet mermi kovanı buldu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Evlerinin camından içeri kurşun giren İdris Uzak, "Bildiğim kadarıyla mahalleden 2 kişi geçiyor, üstlerinde kapüşonları var. Koşarak binaya 12 ya da 13 adet mermi sıkıyorlar. Zaten bu bina aile binası, neden olduğuyla ilgili hiç fikrimiz yok. Sonrasında polisler geldi, araştırma yaptılar. Umarım bulunurlar, sonuçta içeride babamız, ailemiz oturuyordu. Kurşun bizim daireye de girdi, o sırada babam içeride oturuyordu. Bir kurşun isabet etti dairemize. Sanırım 2 tane sıktılar, çünkü içeride 2 çekirdek mevcut. Umarım suçluları yakalarlar" diye konuştu.

Bina sakinlerinden Yazdan Yücel ise, "Ben işten geldiğimde saat 18.28'di. Komşularım bana telefon açtı, 'Ağabey neredesin, binayı kurşunladılar' diye. 13 mermi kovanı varmış caddede. Kamera kayıtlarına baktık. Kayıtta kişilerin koştukları belli oluyor ama yüzleri belli olmuyor. İki üst komşumdan bir tanesinin tam tavanına gelmiş. Alt girişteki komşumun oturma odasına gelmiş. Bütün komşularda birbirimizin anahtarı var ama neden olduğunu çözemedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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