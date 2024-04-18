Arnavutköy'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de servis minibüsü ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bolluca - Boğazköy yolunda meydana geldi. Servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan 7 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin Uludağ isimli vatandaş ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle Boğazköy - Bolluca yolu uzun süre trafiğe kapalı tutuldu. Araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafikte normale döndü.