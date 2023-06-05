Tuzla'da Hidrodinamik Tersanesi'nde İşçi Cinayeti: 20 Yaşındaki İbrahim Dal Hayatını Kaybetti

DİSK'e bağlı LİMTER-İş Sendikası, Tuzla'da bulunan Hidrodinamik Tersanesi'nde dubanın üstünde çalışırken denize düşmesi sonucu 20 yaşındaki İbrahim Dal'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. LİMTER-İş Sendikası Kanber Saygılı, "Bir buçuk ay içerisinde 5 işçi arkadaşımız işçi cinayetine kurban gitti. Tek sebebi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin tersane patronları ve taşeronları tarafından maliyeti artıran gereksiz masraf olarak görülmesi.

DİSK'e bağlı LİMTER-İş Sendikası, Tuzla'da bulunan Hidrodinamik Tersanesi'nde dubanın üstünde çalışırken denize düşmesi sonucu 20 yaşındaki İbrahim Dal'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. LİMTER-İş Sendikası Kanber Saygılı, "Bir buçuk ay içerisinde 5 işçi arkadaşımız işçi cinayetine kurban gitti. Tek sebebi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin tersane patronları ve taşeronları tarafından maliyeti artıran gereksiz masraf olarak görülmesi. Bugün, 20 yaşında bir arkadaşımız Hidrodinamik Tersanesi'nde duba üzerinde çalışırken denize düşüyor ve iki saat sonra cesedi denizden çıkarılıyor. Deniz dalgalı olduğundan dolayı duba üzerinde çalışmanın olmaması gerekirken, duba üzerinde çalışma yaptırılıyor. Buna rağmen, duba üzerinde çalışılsa dahi en azından bir gözlemcinin orada olması gerekir, gözlemci yok" açıklamasını yaptı.

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (LİMTER-İŞ), bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 20 yaşındaki İbrahim Dal'ın Tuzla'da bulunan Hidrodinamik Tersanesi'nde dubanın üstünde çalışırken denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. LİMTER-İŞ Sendikası Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunu kaydetti:

"Tersanede bile bile işçi cinayeti! İbrahim Dal. Urfalı. 20 yaşında Hidrodinamik Tersanesi'nde dubanın üstünde çalışırken denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Çalışma arkadaşları, İbrahim'in denize düştükten iki saat sonra farkına varıldığı ve can yeleğinin olmadığını ifade etti."

"BUNLAR GEREKSİZ MASRAF OLARAK GÖRÜLMEMİŞ OLSAYDI İŞÇİ ARKADAŞIMIZ ŞU ANDA YANIMIZDA OLACAKTI"

LİMTER-İŞ Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı söz konusu işçi cinayetine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Taşeronluğun ve aynı zamanda örgütsüzlüğün hüküm sürdüğü tersanelerde iş cinayetleri hız kesmeden devam ediyor. Bir buçuk ay içerisinde 5 işçi arkadaşımız işçi cinayetine kurban gitti. Tek sebebi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin tersane patronları ve taşeronları tarafından maliyeti artıran gereksiz masraf olarak görülmesi. Bugün, 20 yaşında bir arkadaşımız Hidrodinamik Tersanesi'nde duba üzerinde çalışırken denize düşüyor ve iki saat sonra cesedi denizden çıkarılıyor. Deniz dalgalı olduğundan dolayı duba üzerinde çalışmanın olmaması gerekirken, duba üzerinde çalışma yaptırılıyor. Buna rağmen, duba üzerinde çalışılsa dahil en azından bir gözlemcinin orada olması gerekir, gözlemci yok. İşçi arkadaşımızın üzerinde can yeleği olması gerekir, can yeleği yok. Şayet bu tedbirler alınmış olsaydı, bunlar gereksiz masraf olarak görülmemiş olsaydı işçi arkadaşımız şu anda yanımızda olacaktı ve aramızda olacaktı. Tek çaremiz var, tek çare tersanelerde işçi sınıfının örgütlenmesi. Örgütlü olmadığımız koşullarda tersane patronlarında taşeronların ve genel anlamda patronların kar hırsına kurban gitmeye devam edeceğiz."