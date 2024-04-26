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Kartal'da ölen işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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Kartal'da hafriyat kamyonunun dorsesi altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aile, ihmal olup olmadığının araştırılması için suç duyurusunda bulundu.

Kartal'da ölen işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Aile olayda ihmal olduğunu iddia ederek, araştırılması için suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL - Kartal'da hafriyat kamyonunun dorsesi altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aile, ihmal olup olmadığının araştırılması için suç duyurusunda bulundu.

Olay dün akşam saatlerinde Kartal, Tekel Caddesi'ndeki bir şantiyede meydana gelmişti. İş kazasında, 24 ABB 516 plakalı hafriyat kamyonu yükünü boşalttığı esnada dorsesi yan yatmış ve işçilerin kaldığı bölümün üstüne devrilmişti. Kazada, Sait Ceylancı isimli işçi hayatını kaybetmişti. Haber verilmesi üzerine kamyon dorsesinin altında kalan Ceylancı itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartılmıştı. Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Ceylan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yakınları tarafından alınan cenaze, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Van'ın Özalp ilçesine götürüldü.

Yaşanan kaza nedeniyle ihmal olduğunu ileri süren Sait Ceylancı'nın yeğeni Sedat Ceylancı, "Olay amcam dinlenme esnasında konteynırdayken, hafriyat kamyonu dorsesiyle birlikte üstüne devriliyor. Orada olay yerine gittiğimizde, herhangi bir iş sağlığı güvenliği alınmamıştı. Hafriyat çalışması yapılırken bayrak yok, yaşam alanı bina dibine konulmuş. Normalde konteynerin bina dibinden uzak olması gerekiyor. En az 25-30 metre dış tarafa konulması gerekiyor. Çalışma alanına barınma alanı konulmuş. İhmal olduğunu düşünüyoruz ve araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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