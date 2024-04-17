Marmaris'teki İnşaatta Çelik Kalıp Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir inşaatta, çelik kalıp düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı. İ.T. hayatını kaybederken, Y.G. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir inşaatta, üstlerine çelik kalıp düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı.
İçmeler Mahallesi seyir tepesi mevkisindeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan İ.T. (34) ile Y.G'nin (33) üzerine, kolona dayalı çelik kalıp düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İ.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.G. ise Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.