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Bodrum'da yağmur nedeniyle toprak kayması: 2 işçi kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmur nedeniyle kayan toprağın altında kalan 2 işçi, AKUT gönülleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmur nedeniyle kayan toprağın altında kalan 2 işçi, AKUT gönülleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışma yapan F.Ş. ve F.G. isimli 2 işçi, yağışla birlikte yumuşayıp kayan toprak yığınının altında kaldı. Durumu fark eden çalışma arkadaşları, aynı bölgede bulunan AKUT Bodrum Koordinasyon Merkezi'ndeki AKUT gönüllülerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AKUT gönüllüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, kısa sürede işçileri toprak altından çıkarıp olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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