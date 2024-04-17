1 Mayıs Resmi Tatil mi? 1 Mayıs okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil olacak mı? soruları araştırılıyor. Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor ve bu durum öğrenciler, veliler ve kamu kurumlarında çalışanlar arasında resmi tatil olup olmadığıyla ilgili merak uyandırıyor. Çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs'ta okullar tatil mi yoksa normal bir iş günü mü, bu konuda netlik aranıyor. Peki, 1 Mayıs Resmi Tatil mi? 1 Mayıs okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil olacak mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alır ve 2024 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla, 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil ilan edilecektir.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bu tarihte okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil yapma imkanı tanınacaktır.