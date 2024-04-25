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Tarım İşçilerinin Çocukları Okumak Yerine Tarlada Çalışıyor

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Tarım işçilerinin çocukları, okumak yerine tarlada çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum, çocukların hayallerini ve eğitimlerini engelliyor. Birçok çocuk, okuyup polis ya da asker olmak istediklerini söylüyor. Tarım işçileri, çocuklarıyla birlikte tarlalarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarım işçilerinin çocukları okumak yerine anne ve babaları gibi tarlada çalışmak zorunda kalıyor. Bu çocuklardan 14 Yaşındaki Yusuf Şimşek, okuyup polis ya da asker olmak istediğini söyledi.

Uçsuz bucaksız tarım arazilerine sahip Adana'ya her sene binlerce işçi başka kentlerden geliyor ve tarıma istihdam sağlıyor. Şanlıurfa'dan Adana'ya gelerek tarım sektöründe çalışan tarım işçileri, okul çağındaki çocuklarıyla birlikte yaz kış demeden tarlalarda hasat yapıyor. Tarlalarda kurdukları çadırlarda barınan ve tarım sektörüne ciddi şekilde katkı sağlayan Şanlıurfalı tarım işçileri, çocukları da okula gitmek yerine tarlada çalışıyor.

Tarlalarda aileleriyle birlikte çalışan çocuklar ise okumak istediklerini ve hayalleri olduğunu söyledi.

"Okusam asker ya da polis olurdum"

Ailesiyle birlikte tarlada çalışan çocuklardan Yusuf Şimşek (14), "Okula gitmiyorum. 5 yıl önce okulu bıraktım. Yazmayı biliyorum, okumayı bilmiyorum. Günlük 50-60 lira kazanıyorum. Yaşım büyüdükçe para artacak. Ailecek burada çalışıyoruz. Küçük kardeşim var 4 yaşında. O da okula gitmiyor ama ben büyüyünce okula gidip onu okutacağım. Soğan bitince portakala gideceğiz sonra karpuza gideceğiz. Nerede iş varsa oraya gideceğiz. Okusam ya asker ya polis olurdum. Şimdi tarım işçisi oldum" dedi.

"Çocuklar okuma gitmek istiyor"

Tarım işçilerinin elçisi Gülçin Hanter, "Çocuklar okula gitmiyorlar. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Çocukları aileler kendileriyle birlikte süründürüp getiriyor. Bu çocuğu çadırda bıraksa suya girer sonrada boğulur. Bizim Çukurova bir iş alanıdır. Çukurova'da tarım işçileri için barınma alanları istiyoruz. Eğitim alanı olsun ve çocukları güvenle bırakabilelim istiyoruz. Bu aileler 4-5 ay daha kalacaklar. Çocuklar okuma gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.

9 çocuğuyla birlikte tarlaya çalışmaya gelen Eyüp Yörük, "Çocuklarımla birlikte burada çalışıyoruz. Biz Şanlıurfa'dan buraya geldik. Biz tatildeyiz şuanda. Çadırda kalıyoruz. Çocuklar okula gitmiyor. Göndermek istiyoruz ama gönderemiyoruz. 8 tane çocuğum var gitmiyorlar okula" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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