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Marmaris'te İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir kuruma ait sosyal tesis inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir kuruma ait sosyal tesis inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında iş kazası meydana geldi. Yaşanan kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada 1 işçinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan diğer işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan iş kazası ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavclığı tarafından soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Muğla Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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