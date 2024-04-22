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Marmaris'teki İnşaat Kazasıyla İlgili 4 Kişi Tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen inşaat kazasında bir işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi ise yaralanmıştı. Şantiye şefi ve yüklenici firma yetkilisi dahil 4 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi raporu sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde 17 Nisan tarihinde meydana gelen ve bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı inşaat kazasında şantiye şefi, yüklenici firma yetkilisi dahil 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bilirkişi ön raporu beklenen olayda Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı şahısları tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ettiği öğrenildi.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nin girişinde özel bir firmaya ait sosyal tesis, otel inşaat alanında 17 Nisan akşamüzeri, edinilen ilk bilgilere göre şiddetli rüzgarın etkisi ile çelik kalıp iki işçinin üzerine düşmüş, İsmail Tepebaşı isimli işçi olay yerinde hayatını kaybetmiş, Y.G. isimli işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Emniyet güçleri olayın ardından şantiye şefi, yüklenici firma sorumlusu ve inşaat alanından sorumlu iki kişiyi Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına almış, emniyete getirilen şüpheliler hakkında işlem başlatılmıştı. Görevlendirilen bilirkişilerin ön raporunun çıkması sonucu Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı şahısları tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ettiği bilgisi edinildi. Adli sürecin devam ettiği dava sürecinde bilirkişi ve iş güvenliği uzmanlarının kati raporunun beklendiği belirtildi. Marmaris Kaymakamlığı Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iş kazası ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Muğla Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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