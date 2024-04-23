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1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açık mı? 1 Mayıs kutlamalarına izin verilecek mi?

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1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açık mı? 1 Mayıs kutlamalarına izin verilecek mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar Taksim Meydanı'nda kutlama yapılıp yapılamayacağını merak ediyor.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı için kararını verdi. 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açık mı? 1 Mayıs kutlamalarına izin verilecek mi? İşte yanıtı...

1 MAYIS'TA TAKSİM'DE KUTLAMALARA İZİN VERİLECEK Mİ?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını açıkladı. Gül, "Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak. Kutlamaların yapılacağı alan bu hafta içi netleşecek." ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açık mı? 1 Mayıs kutlamalarına izin verilecek mi?

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim'de olmayacağını hepsine izah ettik. Başka bir yerde talep ederlerse kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Muhtemelen bu hafta içerisinde kesinleşir." sözleriyle Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını ifade etti.

"TAKSİM DIŞINDA HERHANGİ BİR ALANDA KUTLANACAK"

İstanbul Valisi Gül, "Biliyorsunuz 2012 yılından beri öyle. Taksim'in dışında herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

SENDİKALAR TAKSİM İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve CHP 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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