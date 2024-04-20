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1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi?

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1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bu tarihin resmi tatil olup olmadığı ve okulların tatil olup olmadığı. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi, 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi?

1 Mayıs, Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan resmi bir tatildir. Bu özel günde, işçilerin hakları ve emeği ön plana çıkarılır. Ancak, işçi bayramı olan 1 Mayıs'a denk gelen günlerde ek ders ücreti ödenmez. Ayrıca, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oluyor. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi, 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024?

1 Mayıs, ülkemizde resmi tatiller arasında yer alır ve İşçi Bayramı olarak kutlanır. 2024 yılında, 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla, bu tarih resmi tatil olarak ilan edilecek ve okulların kapalı olması bekleniyor. Ayrıca, kamu çalışanlarına da tatil ilan edilecek ve iş yerlerinde genellikle izin uygulanacak.

EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

1 Mayıs tarihinde denk gelen günlerde ek ders ücretinin ödenmesine devam edilecek. Çünkü resmi tatil günleri dâhil olmak üzere ek ders ücreti, çalışılan saatler ve koşullara bağlı olarak ödenir. Dolayısıyla, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na denk gelen günlerde de ek ders ücreti ödenmeye devam edilecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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