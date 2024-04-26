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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN? Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ne? #9749

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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN? Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ne? Çaykur, 2024 yılında işçi alımı yapacak. İşçi alımına dair başvuru tarihleri ve başvuru şartları merak konusu oldu. Çaykur'un işçi alımı ne zaman ve hangi şartlarla gerçekleşecek, detaylar haberimizde.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), fabrikalarında çalıştırmak üzere 1072 mevsimlik işçi alımı yapacak. Bu işçi alımıyla ilgili detaylar, pek çok kişinin dikkatini çekti ve başvuru süreci hakkında bilgi edinmek isteyenlerin sayısı artıyor. ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN? Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ne? İşte tüm merak edilenler...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruların 26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 30 Nisan'da sona ereceği belirtildi. Bu süreçte adaylar başvurularını e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecekler. Bu farklı kanallar aracılığıyla başvuru yapma imkanı, iş arayanların işlem yapma esnekliğini artırarak katılımı kolaylaştırıyor. Başvuru yapacak adaylar için bu bilgiler oldukça önemli ve başvuru süresini kaçırmamak adına dikkatle takip edilmelidir.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN? Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ne? #9749

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular için ikametgah şartının arandığı ve işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğunun olduğu vurgulandı.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN? Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ne? #9749

KURA NE ZAMAN ?

Ayrıca, noter kurasının 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi. Bu bilgiler, başvuru yapacak adaylar için önemlidir ve başvuru sürecine ilişkin detayların net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. İkametgah şartı ve görev yapma zorunluluğu gibi detaylar, adayların başvuru yapmadan önce dikkate alması gereken önemli hususlardır.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN? Çaykur işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ne? #9749

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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