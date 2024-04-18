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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacaklarını açıkladı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm emekçileri Taksim Meydanı'na davet ettiğini söyledi. Taşçıer, Taksim Meydanı'nın emekçilerin ortak hafızası olduğunu vurgulayarak, Anayasa Mahkemesi'nin 1 Mayıs yasağını kaldıran kararının uygulanmasını istedi. Ayrıca, emekçilerin yaşadığı güvencesizlik, yoksulluk ve adaletsizlik sorunlarına dikkat çekerek, 1 Mayıs'ta meydanlarda olacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, 1 Mayıs'ta tüm emekçileri meydanlara davet etti. Taşçıer, "Erdoğan'ın yıllardır Taksim'i her 1 Mayıs'ta kapalı cezaevine çevirdiğini de çok iyi biliyoruz. Bu yasakçı zihniyetin Taksim'in tarihsel geçmişine sahip çıkan emekçilere her türlü baskıyı, zulmü, tehditi yaptığını da biliyoruz. Tüm bunları bilerek şunu da söylüyoruz; 1 Mayıs Taksim'dir, taksim 1 Mayıs'tır. 1 Mayıs'ta meydanlarda olacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Mayıs'ta tüm emekçileri meydanlara davet eden Taşçıer, şöyle konuştu:

"İki hafta sonra takvimler 1 Mayıs'ı gösterecek. Bu 1 Mayıs'ta da emekçiler, düşük ücretliler, aşırı çalışma, açlık sınırında hayatta kalma mücadelesi, güvencesizlik ve sendikal örgütlenme hakkına olan saldırılarla dolu bir ortamda karşılıyor olacak. İşsizi, emeklisi, memuru, mavi yakalısı, gri yakalısı hepsi mutsuz. Türkiye'de emeğiyle, alın teriyle geçinen herkes mutsuz. Çünkü hiç kimse emeğinin karşılığını hakettiği derecede aldığını düşünmüyor. Enflasyon durdurulamadığı için olan yoksula, orta gelirliye oluyor. Birileri daha da zenginleşirken orta gelirliler yoksulluğa, açlığa sürükleniyor. Tarihimizin gördüğü en büyük servet transferi projesiyle on milyonlar kazanımlarını bir avuç kaymak tabakaya kaybediyor. Keşke 1 Mayıs kutlanabilecek bir bayram olsaydı. Ama Türkiye'de maalesef bundan çok uzağız. 1 Mayıs bizler için mücadelenin sembol günü. Hak aramanın, sesini bir olup duyurmanın, birlik olmanın, dayanışmanın günü. Böylesi sembol bir günün elbette bizler için de sembol bir mekanı var o da Taksim Meydanı.

"1 MAYIS TAKSİM'DİR, TAKSİM 1 MAYIS'TIR"

77 kanlı 1 Mayıs'ı hiçbirimiz unutmuyoruz. Karanlık odaklar tarafından katledilen insanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Yakın tarihte olanları, söylenenleri de dün gibi hatırlıyoruz. '33 yıl sonra Taksim Meydanı'nı yeniden 1 Mayıs için açıldığında bu Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin bir eseridir' sözlerinin kimin söylediğini biliyoruz. Dün 'Taksim 100 bin kişiyi ağırladı. Tarihi gün yaşandı. Türkiye bu manzara için 32 yıl beklemek zorunda kalmıştır' diyeni de biliyoruz. Aynı Erdoğan'ın yıllardır Taksim'i her 1 Mayıs'ta kapalı cezaevine çevirdiğini de çok iyi biliyoruz. Bu yasakçı zihniyetin Taksim'in tarihsel geçmişine sahip çıkan emekçilere her türlü baskıyı, zulmü, tehditi yaptığını da biliyoruz. Tüm bunları bilerek şunu da söylüyoruz; 1 Mayıs Taksim'dir, taksim 1 Mayıs'tır.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TAKSİM YASAĞINI KALDIRAN KARARI UYGULANSIN"

Biz CHP olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net bir kez daha ilan ediyoruz. Taksim Meydanı emekçilerin ortak hafızasıdır diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ekim 2023'te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz. Hukuksuz yasak kararında ısrar edilmemesini, meydanın tarihine ve değerlerine uygun bir şekilde emekçilere açılmasını istiyoruz. Öyle sınırlı sayıda kişiyle sembolik bir izin değil, meydanın milyonlara açılmasını istiyoruz. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de CHP olarak destek veriyoruz. Önümüzdeki günlerde İstanbul İl Başkanı'mız Özgür Çelik ve il örgütümüz bu konuyla ilgili valiyle bir görüşme gerçekleştirecek. ve partimizin bu konudaki talebini, beklentisini iletecek.

"1 MAYIS'TA MEYDANLARDA OLACAĞIZ"

Emekçiler güvencesizlikten, yokluktan, yoksulluktan, adaletsizlikten ve ertesi gün nasıl bir hayata uyanacağını bilememekten yoruldu. Yormayın artık emekçileri. Asgari ücretle sefalet koşullarında yaşamaya çalışanları lütuf diye sunmayın. Emeklilere verilecek üç kuruş zammı ekonomi batar yalanıyla süsleyip, milyonlarca emekliye ne haliniz varsa görün demeyin. Maaşlara gelen zamların daha yılın ilk çeyreğinde buhar olmasına göz yummayın. Çalışanları enflasyona ezdirmeyin. Bugün iktidar tarafından yapılmak istenen tarihsel özelliğinden ve mücadele gerçekliğinden koparılıp ehlileştirilmiş bir 1 Mayıs kültürü oluşturmak. Elbette bunu başaramıyorlar, başaramayacaklar ama maalesef başaramayınca da baskıya, şiddete, yasaklara başvuruyorlar. Bugün örgütsüz hale getirilip yalnızlaştırılmak istenen işçi sınıfını, 17 bin lirayla hayatta kalmaya, tutunmaya çalışan asgari ücretlilere, kadro alamayan taşeron işçilere, güvencesiz çalışan emekçilere, ektiğinin karşılığını alamayan çiftçilere, çıraklık ve staj mağdurlarını, bugün de batmadık diye dua eden esnafımızı, 10 bin lirayla ölüm sınırında mücadele eden emeklilerimizi, atanamayan öğretmenlerimizi, her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiye, ranta, çifte standarta, baskıya ve sömürü düzenine artık yeter diyen herkesi 1 Mayıs'ta alanlara bekliyoruz. Tüm emekçileri bir arada durmaya, omuz omuza haykırmaya, hakkı olanı alabilmek için ses yükseltmeye davet ediyoruz. 'Yaşamaya evet, hayatta kalmaya hayır' demek için 1 Mayıs'ta meydanlarda olacağız diyoruz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine, sevenlerine ve CHP ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Anayasa Mahkemesi Yoksulluk 1 Mayıs Emekçi Taksim Politika Güncel Haberler

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