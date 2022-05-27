DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler

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DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da, takla atan ve karşı yönde kırmızı ışıktaki taksiye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, takla atan ve karşı yönde kırmızı ışıktaki taksiye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Erdinç T.'nin kullandığı 21 ACD 708 plakalı otomobil, takla atıp, karşı yönde kırmızı ışıktaki 21 TT 0379 plakalı taksiye çarparak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Erdinç T. ve yanındaki Yasemin Y. ile takside sıkışan sürücü Edip. T., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücü Erdinç T., burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki tedavileri süren yaralılardan Yasemin Y.'nin de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobil ve taksinin çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir, Otomobil, Elazığ, Güncel, Haberler

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