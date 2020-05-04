Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri, tüm yurtta yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama dağıtıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri, tüm yurtta yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama dağıtıyor.

Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Bu süreçte sokak hayvanlarının yardımına koşan Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gençlik Merkezleri, karantina sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor. Gençler, sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde mama, yem, yiyecek ve su bırakırken, hayvanların yaşam alanlarını da dezenfekte ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin bu çalışmalarını yakından takip ederek, gerekli tüm imkanları seferber etti. Geçtiğimiz günlerde Hatay Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde görev yapan bir gençlik lideriyle telefonla görüşen Bakan Kasapoğlu, gençleri tebrik ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da yer alarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan gönüllü gençler ve gençlik liderlerinin bu süreçteki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA