İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sokak Hayvanlarının Saldırılarıyla İlgili Suçlu İlan Edilmelerine Tepki Gösterdi

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, yetkilileri uyarmak için gösterdikleri onca çabaya rağmen, zamanında alınmayan önlemler nedeniyle sokak hayvanları sorununun ağır yaralanma ve ölümlerle sonuçlanacak kadar ileri boyutlara ulaşmasından büyük bir üzüntü ve endişe duyduklarını belirterek "Yaşanan her acı olayda, mesleki uzmanlık önerilerimize uygun bir pratik sergilemeyen aynı kamu tarafından, veteriner hekimlerin suçlu ilan edilmelerini şiddetle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, yetkilileri uyarmak için gösterdikleri onca çabaya rağmen, zamanında alınmayan önlemler nedeniyle sokak hayvanları sorununun ağır yaralanma ve ölümlerle sonuçlanacak kadar ileri boyutlara ulaşmasından büyük bir üzüntü ve endişe duyduklarını belirterek "Yaşanan her acı olayda, mesleki uzmanlık önerilerimize uygun bir pratik sergilemeyen aynı kamu tarafından, veteriner hekimlerin suçlu ilan edilmelerini şiddetle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, son günlerde gündemden düşmeyen sokak hayvanlarının saldırıları ve toplumdaki kutuplaşma ile suçlu arayışlarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nın açıklamasında şu değerlendirmelere yer verildi:

"YILLAR ÖNCE GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ RAPORLAR HALİNDE İLGİLİ KURUMLARA SUNULMUŞTUR"

"Son yıllarda sahipsiz hayvanların insanlara yönelik saldırılarındaki artışlar; sosyal medya ve basın yayın organlarında sıkça yer almakta ve etkisi büyüyen tepkilere neden olmaktadır. Yetkilileri uyarmak için gösterdiğimiz onca çabaya rağmen, zamanında alınmayan önlemler nedeniyle sorunun ağır yaralanma ve ölümlerle sonuçlanacak kadar ileri boyutlara ulaşması, biz veteriner hekimleri son derece üzmekte ve endişelendirmektedir. Yıllar öncesinden, sahipsiz kedi ve köpeklerde popülasyon artışının önüne geçilmesi ve sorunların çözümüne ilişkin bilimsel görüş ve önerilerimiz raporlar halinde ilgili kurumlara sunulmuştur.

"YARIM KALAN KİMLİKLENDİRME VE MİKROÇİP UYGULAMA SÜRECİ TAMAMLANMALIDIR"

Hayvan sahiplenme kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması, ırk hayvan ithalatı ve üretimine sıkı kurallar getirilerek sokak hayvanı sahiplenmenin özendirilmesi, sokağa terklerin engellenmesine yönelik ciddi önlemlerin alınması, yarım kalan kimliklendirme ve mikroçip uygulaması ile kayıt altına alma sürecinin tamamlanması için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır. Yerel yönetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı il-ilçe teşkilatları ve bu alandaki tüm bileşenlerin dahil olduğu, ülke çapında aynı anda hayata geçirilecek bütüncül bir planlamayla, tam bir seferberlik başlatılmadan, sahipsiz hayvan sayısındaki artışı kontrol altına almak mümkün olmayacağı gibi yaşanan üzücü olaylar da son bulmayacaktır.

"TÜM KAMUDA İSTİHDAM EDİLEN VETERİNER HEKİM SAYISI İHTİYACIN ÇOK ALTINDA"

Türkiye genelinde toplam sayısı bin 389 olan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesinin çoğunda, Veteriner İşleri Müdürlüğü bile bulunmayıp, sahipsiz hayvanlara hizmet veren rehabilitasyon merkezi sayısı ise sadece 297'dir. Mevcut birimlerin fiziki koşulları, altyapıları, personel sayıları, imkan ve kapasiteleri olması gerekenin çok altındadır. Buna ek olarak tüm kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısı ihtiyacın çok altında ve istihdam edilenlerin sahadaki etkinliği ise son derece yetersizdir.

"SAHİPSİZ KÖPEKLERİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN ETMENLER ÇOK ÇEŞİTLİDİR"

Sahipsiz köpeklerin olumsuz davranışlarını belirleyen etmenler çok çeşitlidir. Özellikle köpeklerin gruplar halinde bulundukları boş ve yeşil alanların nispeten fazla olduğu yerleşim bölgelerinde bu türden saldırılar daha fazla görülmektedir. Tek başına normal ve sakin olan bir köpek, grup içerisinde sürü psikolojisi ile hareket ederek saldırgan hale gelebilmektedir. Bunların yanında açlık, alan koruma, gürültü ve kendilerini güvende hissetmeyi engelleyen ve stres yaratan dış uyaranlar da tek ya da gruplar halinde yaşayan köpeklerin davranışlarını etkilemektedir. Bu koşullarda, bilimsel verileri ve konuyla ilgili tüm tarafların bilirkişi raporlarını dikkate alarak karar vermesi gereken kurumların, yerel yönetimler bünyesindeki ilgili birimlerde görev alan meslektaşlarımızı yaşanan olayların sorumlusu olarak görmelerini hayretle karşılıyoruz. İnsanlarda bile sosyal uyum ve davranış bozuklukları ile ilgili işlenen suçlardan beşeri hekimlikler sorumlu tutulmazken, söz konusu hayvanlar olduğunda makul dayanaklardan yoksun bir şekilde veteriner hekimlerin suçlu ilan edilmesi ve cezalandırılmaya çalışılması kabul edilemez.

"SORUMLU TUTULMAMIZ ANLAMSIZDIR"

5199 sayılı yasa, 'İstisnai durumlar hariç sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak tedavisini yap, aşıla, kısırlaştır, kayıt altına al ve alındığı ortama geri bırak' diyor. Bu hayvanların alındığı yerler olan sokaklar, parklar ve boş arazilerde, adı üzerinde sahipsiz hayvanın serbest gezerken sergilediği tüm davranışlardan, yerel yönetimlerde görev yapan veteriner hekimler nasıl sorumlu tutulabilir? Ayrıca aynı yasa, çevre ve halk sağlığı, toplum güvenliği açısından da veteriner hekimlere sorumluluk yüklemektedir. Mevcut koşullarda ve bütünüyle kontrol altında olmayan hayvanların davranışlarıyla oluşturduğu tehditlerden, çevreye verdiği zararlardan ya da halk sağlığına olan olumsuz etkilerinden sorumlu tutulmamız da bir o kadar anlamsızdır.

"TOPLUM SAHİPSİZ HAYVANLAR ÜZERİNDEN KUTUPLARA AYRILMAKTADIR"

Soruna bilimsel temelde, gerçekçi çözümlerle yaklaşmak yerine, günü kurtarma ve sorunları görmezden gelme, çözümleri öteleme ve her olayda bir günah keçisi bulma anlayışı bizi bugünlere getirmiştir. Bir diğer sorun ise genele ulaşmayan, yerel düzeyde kalan çabaların, ayrılan kaynakların ve sarf edilen emeğin büyük bir kısmının boşa gitmesidir. Bu süreçte hayvanlara yönelik şiddet, kötü muamele ve vicdani olmayan söylemler bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta ve toplum sahipsiz hayvanlar üzerinden kutuplara ayrılmaktadır.

"HEKİMLERİN SUÇLU İLAN EDİLMELERİNİ ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Böyle bir tabloda ve yaşanan her acı olayda, mesleki uzmanlık önerilerimize uygun bir pratik sergilemeyen aynı kamu tarafından, veteriner hekimlerin suçlu ilan edilmelerini şiddetle reddediyoruz. İstanbul Veteriner Hekimler Odası."