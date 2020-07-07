Gemlik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
07.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:30
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İhbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Y.T'yi (42) takibe aldı.
Uyuşturucu sattığı belirlenen Y.T, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA