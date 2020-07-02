Gaziler diyarından şehitler diyarına
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Gaziler diyarından şehitler diyarına

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan, 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi yeniden başladı.

Gaziler diyarından şehitler diyarına
02.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:02

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan, 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi yeniden başladı. Proje kapsamında şuana kadar 79 bin öğrenci ve vatandaş Çanakkale'yi ziyaret etti. Pandemi sürecinde ara verilen proje yeniden başlatılarak 79 bin olan sayıyı şanlı zaferin 105. Yıl dönümünde 105 bine çıkartmayı hedefliyor.

Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında başlatılan ve 79 bin öğrencinin ve vatandaşın ecdadıyla buluştuğu "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi kapsamında ilk ziyaret gerçekleştirildi. İlk kafile ile birlikte Çanakkale'ye giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu Çanakkale'de Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve Aynalı Çarşı esnafı karşıladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi ile vatandaşların ve öğrencileri yeniden ecdadı ile buluşacağını belirterek, "Bundan 5 yıl önce Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl etkinlerinde başlattığımız 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projemize yeniden başladık. Bugüne kadar 79 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına götürdük. Çanakkale tarihimizde çok önemli bir yer tutan 253 bin şehidimizin olduğu cennet vatanımızın bir köşesi. Yaz döneminde vatandaşlarımızı okullar başladığında ise öğrencilerimizi yine Çanakkale ile buluşturacağız. Başlattığımız seferler inşallah 15 Kasım'a kadar devam edecek. Projemizin tüm masrafları yine belediyemiz tarafından karşılanacak. Gençlerimize milli bir şuur kazandırmak ve bu vatan topraklarının nasıl kazanıldığını yerinde göstermek istiyoruz. Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemsiyor. Bu projemizi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Bu yıl ki Çanakkale seferlerinin ilk yolcuları yapılan projeden dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Oldukça heyecanlıyız. Manevi değeri çok yüksek olan bir ziyaret yapıyoruz. İlk defa Çanakkale'ye gidiyoruz. Kendi imkanlarımızla böyle bir ziyaret gerçekleştiremezdik. Bizlere bu imkanı sunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

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