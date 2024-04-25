Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıldönümü SOLOTÜRK gösterisiyle sona erdi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları, Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümünde Şehitler Abidesi'nde 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış programı gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran ve bin 200 öğrenci katıldı. Törende SOLOTÜRK de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Öğrenciler, gösteriyi ilgi ve heyecanla izledi. F-16 pilotu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. - ÇANAKKALE