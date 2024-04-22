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Çanakkale'de Deniz Kuvvetlerine Ait Gemiler Halkın Ziyaretine Açılıyor

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de Deniz Kuvvetlerine ait gemiler halkın ziyaretine açılacak. 'TCG Türkeli', 'TCG Gurbet' ve 'TCG Rüzgar' gemileri 23 Nisan Salı günü 10:00 ile 01:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Çanakkale'de, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında halkın ziyaretine açılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler Çanakkale'de liman ziyaretleri gerçekleştirecek. ' TCG Türkeli', 'TCG Gurbet' ve 'TCG Rüzgar' vatandaşların ziyaretlerine açılacak.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, 'TCG Türkeli' Bozcaada ilçesinde, 'TCG Gurbet' Gökçeada ilçesinde, 'TCG Rüzgar' ise Çanakkale kent merkezinde, 23 Nisan Salı 10: 00 ile 1: 00 saatleri arasında gezilebilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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