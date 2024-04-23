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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Aktaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu belirtti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşandığını belirtti.

Aktaş, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, kanını ve canını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi veren Türk milletinin, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kendi idaresini eline aldığını ifade ederek, mesajında şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Her şeyin en iyisini hak eden, egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve aileleriyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı onlar için hazırladığımız farklı ve eğlenceli etkinliklerle günün anlam ve önemine uygun olarak neşe içerisinde hep beraber kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına huzur sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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