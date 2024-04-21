Çanakkale'de 17 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 5'i çocuk toplam 17 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 5'i çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'TCSG-16' tarafından durdurulan lastik botta 5'i çocuk toplam 17 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE