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57. Alay Vefa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen '57. Alay Vefa Yürüyüşü' sona erdi. Yürüyüş boyunca gençler, Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını hissetmek için ses ve sis fişekleri atıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" sona erdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla başlayan yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdılar.

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş Conkbayırı'nda sona erdi.

Bakan Bak, yürüyüşün son kısımlarını kendisine eşlik eden Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile koşarak geçti.

Kaynak: AA / Güncel

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