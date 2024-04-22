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57. Alaya Vefa Yürüyüşü, Çanakkale Zaferi'nde kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı Şehitleri'ni anacak

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenleyeceği 57. Alaya Vefa Yürüyüşü, 25 Nisan'da gerçekleştirilecek. Anma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve binlerce genç katılacak. Etkinlik kapsamında gençler, Çanakkale'de buluşacak ve bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erecek ve Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlenecek.

Çanakkale Zaferi'nde kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı Şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 25 Nisan'da düzenleyeceği "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" ile anılacak. Anma töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve binlerce gencin katılımıyla yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, geleneksel hale gelen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" için 81 ilden gelecek gençler Çanakkale'de buluşacak. Anma programı her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 - 25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. "57. Alaya Vefa" yürüyüşü programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile binlerce genç katılacak.

Binlerce genç Çanakkale'ye gelecek

Çanakkale'deki etkinliğe katılacak olan gençler, 24 Nisan Çarşamba günü gruplar halinde şehre gelecek. Kocadere Kamp alanında toplanacak olan gençler, burada belgesel gösterimi, kum sanatı gösterisi, Çanakkale tarihi anlatımları, hatıra fotoğrafı stantları ve mevlid-i şerif programına katılacak. Aynı gün, mehteran ve tiyatro gösterimi ekinlikleri de düzenlenecek.

Bakan Bak, sabah namazının ardından yürüyüşü başlatacak

Yürüyüşün gerçekleşeceği 25 Nisan'daki program, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın saat 05.00'te gençlere yarma çorbası ikramı ile başlayacak. Sabah namazının ardından Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, mehteran eşliğinde 57. Alaya Vefa Yürüyüşü'nü başlatacak. Yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erecek.

Conkbayırı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, anıta çelenk konulması, Kuran-ı Kerim tilaveti, Bakan Bak'ın konuşması, temsili alay sancağının devir teslimi ile devam edecek olan program, askeri bandonun vereceği konser ile tamamlanacak.

Şehitler Abidesi'nde de anma programı düzenlenecek

Günün son programı ise Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak program, Dr. Osman Aşkın Bak'ın abideye çelenk koyması ile devam edecek. Bakan Bak'ın burada gençlere hitabının ardından Solotürk gösterisi düzenlenecek.

Anma programı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın, gençlerle birlikte şehitliklere karanfil bırakmasıyla sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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