Çanakkale'de Evde Ölü Bulunan Kişi İçin Otopsi İşlemi Başlatıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Murat Bakırkesen'in evinde ölü bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakırkesen'in cesedi otopsi için Çanakkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Ayvacık'ın Hamdibey Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda yaşayan Murat Bakırkesen'den (47) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Bakırkesen'i banyoda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Bakırkesen'in öldüğü belirlendi.
Bakırkesen'in cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Çanakkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.