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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Koltuğunu Öğrenciye Devretti

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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Bade Nehir Lek'e devretti. Bade Nehir, görev süresi boyunca anons yaparak ekiplere kolaylıklar diledi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Bade Nehir Lek'e devretti.

Çanakkale'de Biga Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bade Nehir Lek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen temsili törenle İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın makamına geçti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, koltuğunu devretmeden önce, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla adet olduğu üzere biz de makamımızı Bade kızımıza devredeceğiz. Bade kızımız 5. sınıfa giden bir evladımız. Tüm yetkilerle beraber devredeceğim. Biraz heyecanlı. Ama hazırlıklı da gelmiş. Kıyafeti de çok güzel olmuş" dedi.

Daha sonra Bade Nehir, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın makam koltuğuna oturdu. Gururlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Bade Nehir, "Biz bugünün küçükleri, yarının büyükleriyiz. Ülkemizin geleceği bize emanet. Hiç şüpheniz olmasın. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundayız" diye konuştu.

Anons yaparak, görevlerinde kolaylıklar diledi

Ardından telsizle birimlere anons yapan Bade Nehir, "Tüm ekiplerimize görevlerinde kolaylıklar dilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Şube müdürlerine bazı talimatlarda bulunan Bade Nehir Lek, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gelirken çok heyecanlıydım ancak geldiğimde çok rahatladım. Sayın İl Emniyet Müdürümün bu kadar iyi bir adam olduğunu görünce rahatladım. İlk başlarda çünkü kendisini tanımıyordum. Ancak tanıyınca iyice bir rahatladım. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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