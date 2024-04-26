Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 can yeleği, 2 can simidi, 4 şambrel ve el pompası ele geçirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu bir araçta Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda 2 can yeleği, 2 can simidi, 4 şambrel ve el pompası ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.