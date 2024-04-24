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Çanakkale'de Evde Ölü Bulunan Kişi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Murat Bakırkesen'in ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Hamdibey Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Murat Bakırkesen'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve çilingir yardımıyla giren ekipler Bakırkesen'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Murat Bakırkesen'in öldüğü tespit edildi.

Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Murat Bakırkesen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Çanakkale Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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