Biga'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu.

Biga Belediyesi ekipleri suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Alçak zeminlerde bulunan bazı evlerin giriş katlarında su baskınları yaşandı. Güvemalan köyünde de yağış nedeniyle ağılda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, belediyeye ait botla kurtarıldı.

Biga Belediye Başkanı Alper Şen, yağışın etkili olduğu bölgelere giderek çalışmaları koordine etti.