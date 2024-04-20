Biga'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün akşam başlayan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluşan yollarda tahliye çalışmaları yapılırken, bazı evlerde su baskınları yaşandı. Güvemalan köyünde mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ise belediye tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu.
Biga Belediyesi ekipleri suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
Alçak zeminlerde bulunan bazı evlerin giriş katlarında su baskınları yaşandı. Güvemalan köyünde de yağış nedeniyle ağılda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, belediyeye ait botla kurtarıldı.
Biga Belediye Başkanı Alper Şen, yağışın etkili olduğu bölgelere giderek çalışmaları koordine etti.